Потушен пожар, возникший в результате взрывов в торговом центре в Ереване

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Спустя более двух суток пожарным удалось потушить пожар в ереванском торговом центре "Сурмалу", возникший после двух мощных взрывов, которые произошли, по предварительным данным МЧС Армении, на складе пиротехники.

"Пожар локализован 16 августа 14:38, потушен в 17:49 (16:49 по Москве - ИФ). Площадь пожара и спасательных работ, по предварительным данным, составляет 1 га. Разрушено трехэтажное здание площадью около 2889 кв. м", - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

По уточненным данным ведомства, в результате взрывов, произошедших днем в воскресенье, погибли 16 человек, личность одного из них пока не установлена. Пропавшими без вести считаются три человека. Были госпитализированы 62 человека, из которых семеро продолжают лечение.