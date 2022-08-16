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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В ЕС считают конструктивной реакцию Ирана на проект соглашения по возрождению СВПД

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Власти ЕС положительно отреагировали на ответ Тегерана на предложенный Брюсселем проект соглашения по восстановлению иранской ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

"По данным чиновника, знакомого с дипломатическими усилиями, Европейский союз считает конструктивным ответ Ирана на предложенный проект по возрождению ядерной сделки 2015 года", - пишет агентство.

Источник добавил, что Брюссель проводит с США консультации по тому, как продолжать переговоры по восстановлению СВПД.

Как отмечает Bloomberg, "такие позитивные комментарии" являются первым признаком того, что иранская позиция может помочь избежать дальнейшего затягивания переговоров.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что стороны сделки все еще должны изучить ответ Тегерана на проект соглашения.

Ранее во вторник в ЕС подтвердили получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД.

Иран накануне дал письменный ответ на представленный ранее заместителем главы европейской внешнеполитической службы Энрике Морой проект соглашения о восстановлении СВПД. Тегеран при этом подчеркнул, что если реакция США будет реалистичной и гибкой, то соглашение будет достигнуто.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, представляющий Россию на переговорах по иранской ядерной сделке, считает, что Иран представил "довольно конструктивную" реакцию на находящийся на рассмотрении текст договоренностей.

"Они подтверждают готовность к заключению сделки, но при условии, что американцы примут три поправки. Поправки, на мой взгляд, разумные, я не могу раскрывать их содержание. Так что сейчас мяч на американской стороне поля, американцы должны ответить", - сказал во вторник Ульянов.

"Если ответ будет преимущественно положительный, значит, скоро состоится министерская встреча, на которой сделка будет заключена и затем начнет осуществляться", - отметил российский дипломат.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Переговоры были прерваны в марте и возобновились в августе.

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