Правительство Ирана отмежевалось от покушения на Салмана Рушди

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Тегеран отвергает любые обвинения в причастности к нападению на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке, заявил представитель МИД Ирана Нассер Канани. Его слова приводят западные и иранские СМИ. Это первая реакция руководства Ирана на это покушение, которое было совершено 12 августа.

"Ни у кого нет права обвинять Исламскую республику Иран", - заявил Канани. -Мы не знаем ничего об этом нападении и о человеке, который его совершил, кроме как то, что написали западные СМИ".

Рушди получил не менее десяти ножевых ранений на сцене, где собирался прочитать лекцию. Напавший на него был задержан, это оказался 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси. Он отказался признать вину.

Рушди после нападения подключали к аппарату ИВЛ, его агент говорил, что у писателя тяжелое ранение печени, повреждены нервы руки и он может потерять глаз. 14 августа его сняли с ИВЛ и он cмог разговаривать.

Рушди - британский писатель индийского происхождения. После публикации в 1988 году романа "Сатанинские стихи" аятолла Рухолла Хомейни издал фетву с призывом убить писателя. Рушди в течение некоторого времени находился под защитой Скотленд-Ярда в Великобритании, и, несмотря на угрозу жизни, продолжал писать. В 1998 году иранское правительство заявило, что больше не будет соблюдать эту фетву. Однако в 2005 году аятолла Али Хаменеи заявил, что фетва по-прежнему действительна.