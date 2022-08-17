Литовский завод "Еврохима" оспорил назначение временного администратора

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Литовский завод по производству удобрений Lifosa (входит в "Еврохим") обжаловал решение министерства финансов Литвы о назначении на предприятие временного администратора, а также утверждение в качестве администратора компании Finance Guru, сообщает агентство BNS.

Специальная коллегия судей, образованная из четырех судей Верховного суда Литвы и Главного административного суда Литвы, 10 августа постановила, что жалоба компании Lifosa о законности назначения Finance Guru может рассматриваться в административном суде, поэтому будет возвращена в Вильнюсский окружной административный суд.

В постановлении Главного административного суда говорится, что споры об отборе и процедуре назначения временного администратора находятся в компетенции административного права, поэтому должны рассматриваться в административном суде.

В своей жалобе компания Lifosa утверждает, что приказ министра финансов о назначении Finance Guru является незаконным, так как нарушает базовые права, противоречит Конституции Литвы, договору ЕС, Хартии основных прав ЕС, Конвенции по защите прав и основных свобод человека.

После того, как 9 марта Евросоюз объявил о санкциях против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко, счета Lifosa были заморожены, а деятельность компании остановлена 10 апреля. 24 мая работу на предприятии начал временный администратор – компания по администрированию неплатежеспособности Finance Guru с партнерами, ее задачей было обеспечить работу предприятия без нарушения международных санкций.

В августе завод начал возобновлять работу: 7 августа начал работать цех серной кислоты, а с 8 августа Lifosa приступил к выпуску фосфорных удобрений. Подготовлены к возобновлению работы цеха аммофоса и кормовых фосфатов, моноаммонийфосфата и карбамоилфосфата. Ожидается, что в августе завод восстановит деятельность на 60-70%.

Комментируя ситуацию с Lifosa, "Еврохим" ранее отмечал, что не планирует его продавать и рассчитывает вывести из-под санкций. "Просто так его невозможно продать, потому что как актив он заморожен. Поэтому мы просто будем последовательно доказывать, что предприятие не должно находиться под санкциями, и это наша юридическая позиция, что к самому заводу санкционные ограничения не должны относиться, так же, как и к компании в целом. Так же, как и, кстати, к другим компаниям, принадлежащим российским акционерам, персонально попавшим под санкции. Ну и на каком-то этапе мы вступим уже и в юридические дискуссии, и в дискуссии на уровне Европейской комиссии и т.д.", - отмечал теперь уже бывший генеральный директор "Еврохима" Сергей Твердохлеб.