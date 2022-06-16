"ЕвроХим" вместо продажи планирует вывести из-под санкций завод в Литве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" не планирует продавать завод Lifosa в Литве, который перешел под управление временной администрации, заявил генеральный директор компании Сергей Твердохлеб "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2022.

"Это очень качественное, хорошее предприятие. Мы, конечно, его не потеряли, потому что "ЕвроХим" остается собственником завода, и собственность не может быть отнята иначе как по суду. В соответствии с литовским законом о санкциях на завод приглашена временная администрация. Мы внимательно оцениваем и мониторим ее деятельность на предприятии в целях того, чтобы она не привела к прямому ущербу для предприятия, для территории, потому что это экологически опасное производство (...) И мы рассчитываем все-таки на профессиональный подход в этом смысле и на то, что предприятие будет продолжать работать", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности продажи этого предприятия, глава "ЕвроХима" напомнил, что актив заморожен. "Просто так его невозможно продать, потому что как актив он заморожен. Поэтому мы просто будем последовательно доказывать, что предприятие не должно находиться под санкциями, и это наша юридическая позиция, что к самому заводу санкционные ограничения не должны относиться, так же, как и к компании в целом. Так же, как и, кстати, к другим компаниям, принадлежащим российским акционерам, персонально попавшим под санкции. Ну и на каком-то этапе мы вступим уже и в юридические дискуссии, и в дискуссии на уровне Европейской комиссии и т.д.", - отметил Твердохлеб.

"Мы не намерены терять это предприятие, потому что это наша собственность, в которую вложены многие-многие десятки миллионов долларов", - резюмировал он.

Перебои в деятельности Lifosa начались после того, как Евросоюз 9 марта ввел санкции против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко. "ЕвроХим" сообщил, что 9 марта Мельниченко перестал быть его бенефициаром, а также вышел из совета директоров, но счета Lifosa вскоре были арестованы (хотя в середине марта МИД Литвы, контролирующий применение международных санкций в стране, позволил заводу использовать часть средств для расчетов с работниками, за коммунальные услуги и с государственной налоговой инспекцией). С 10 апреля деятельность завода была остановлена, а 24 мая на предприятии начала работу временная администрация. В среду стало известно, что гендиректор завода Римантас Просцявичюс подал заявление об отставке.