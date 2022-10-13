Гендиректором литовского завода "Еврохима" назначен Андрей Савчук

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Главой кедайнского завода фосфорных удобрений Lifosa (Литва), входящего в "Еврохим" и приостановившего работу из-за санкций, назначен бывший топ-менеджер "Еврохима" Андрей Савчук, сообщила Lifosa.

Это назначение одобрил временный администратор компании, он приступит к работе, когда будут завершены необходимые процедуры в литовских ведомствах.

Главной целью нового гендиректора будет "восстановить безопасную и устойчивую производственно-сбытовую деятельность компании".

Савчук работал в компании "Еврохим" в 2007-2020 годах, занимал различные руководящие должности, в том числе начальника управления дистрибуции и продаж в России и СНГ, руководителя по продажам и маркетингу в Европе и Турции. В 2015-2020 годах он был членом правления Lifosa.

Последние два года он работал в группе Helm AG, говорится в пресс-релизе. По данным из открытых источников, он занимал должность исполнительного менеджера подразделения удобрений этого германского концерна.

Ранее временно должность гендиректора Lifosa занимала Регвита Ивановене. После того, как Савчук станет новым руководителем компании, она перейдет на прежнюю должность заместителя генерального директора - финансового директора.

Производитель фосфорных удобрений Lifosa 10 апреля остановил деятельность после того, как Евросоюз 9 марта ввел санкции против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко. "Еврохим" 10 марта сообщил, что 9 марта Мельниченко перестал быть его бенефициаром, а также вышел из совета директоров.

С 24 мая на литовском предприятии действует временный администратор Financu guru, задача которого - обеспечить работу завода без нарушения международных санкций. В начале августа завод возобновил работу после четырехмесячного простоя, а в сентябре снова прервал, в том числе в связи с нехваткой одного из основных видов сырья - аммиака. Предприятие планирует возобновить деятельность в ноябре.