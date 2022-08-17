Талибы заявили, что за год изъяли более 7 тонн героина в Кабуле

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Полиция контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) за год своего правления только в Кабуле изъяла из незаконного оборота более 7 тонн героина, сообщил начальник пресс-центра полиции афганской столицы Халид Задран.

"Управление по борьбе с наркотиками Кабульского полицейского управления и другие сотрудники провели в общей сложности 236 операций. В результате 315 обвиняемых были арестованы, изъято 7 632 кг героина, более 55 тыс. наркотических таблеток", - сообщил Задран в твиттере.

По его словам, талибами было обнаружено и конфисковано 1492 литра и 893 бутылки вина и 256 банок пива, 234 732 килограмма гашиша, 105 килограммов конопли и 87 707 килограммов опиума.