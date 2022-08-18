Колокольцев заявил о непрекращающемся наркотрафике из Афганистана

По его словам, "ассортимент" таких поставок даже расширился

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на министерском совещании Шанхайской организации сотрудничества заявил, что поток наркотиков из Афганистана не ослабевает и призвал возобновить операцию "Паутина".

"Несмотря на декларативные заявления властей, не ослабевает поток наркотиков из Афганистана. Причем "ассортимент" расширяется за счет метамфетамина и марихуаны", - сказал он.

"Рассчитываем на возобновление антинаркотической операции "Паутина", которая зарекомендовала себя как важный элемент нашей практической деятельности", - добавил глава МВД.

В этом же выступлении Колокольцев назвал недопустимым использование террористов, экстремистов в политических целях и проявление "двойных стандартов". Он призвал партнеров по ШОС "продвигать системную работу по противодействию распространению пропаганды всех без исключения видов экстремисткой идеологии, подпитывающей терроризм, в том числе в информационном пространстве".

"Западные страны сегодня напрямую потворствуют экстремизму, в частности, неонацизму. Накачивая украинских праворадикалов оружием, они безответственно создают условия для притока террористов и экстремистов всех мастей на Украину, а также перепродажи украинскими национал-радикалами западных вооружений на "черных рынках", - сказал российский министр.