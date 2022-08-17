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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в стратегических военных учениях "Восток-2022", которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября, наряду с Индией, Белоруссией, Таджикистаном и Монголией. Об этом сообщило в среду министерство обороны Китая, его цитирует канал CGTN.

"Участие Китая нацелено на усиление стратегической координации среди стран-участниц и на укрепление способности реагировать на угрозы безопасности", - приводит канал заявление министерства.

Отмечается, что "учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией".

Ранее сообщалось, что на учениях "Восток-2022" должны быть отработаны "вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе".

Минобороны РФ сообщало, что учения пройдут на полигонах Восточного военного округа: "Биджанский", "Бурдуны", "Бухта Анна", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Литовко", "Лагунное", "Мухор-Кондуй", "Новосельский", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский" и "Цугол".

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