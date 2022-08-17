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Airbnb задействует новый алгоритм для борьбы с наймом жилья ради вечеринок

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. задействует в США и Канаде уже опробованный в Австралии алгоритм по выявлению и блокировке пользователей, которые снимают жилье для проведения вечеринок.

Перед сдачей жилья компания будет проверять историю потенциальных арендаторов, расстояние между выбранным ими жильем и их собственным домом и другие факторы. Также будет учитываться, хотят ли они снять жилье в выходные или рабочие дни.

В Австралии эта технология позволила сократить на 35% число нежелательных вечеринок.

Airbnb раскритиковали после того, как в 2019 году в Сан-Франциско пять человек погибли в стрельбе на вечеринке на Хэллоуин в доме, снятым через эту компанию. Также Airbnb использовали для аренды жилья под запрещенные вечеринки в период ковид-ограничений.

В августе 2020 года Airbnb ввела временный запрет на вечеринки, а в 2021 году ужесточила запрет. В частности, компания запретила лицам моложе 25 лет снимать жилье целиком неподалеку от места их постоянного проживания, если только у них нет большого числа положительных отзывов от хозяев.

Летом 2022 года компания сообщила, что запретит вечеринки через аренду окончательно. Первоначально вопрос о возможности вечеринок в арендуемом жилье решали владельцы недвижимости.

С начала 2022 года капитализация Airbnb упала на четверть, до $81,76 млрд.

Airbnb США Канада Сан-Франциско
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