Airbnb окончательно запретит вечеринки в арендуемом через сервис жилье

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc решил на постоянной основе запретить проведение вечеринок и мероприятий в помещениях, арендуемых через платформу по всему миру.

Ранее право разрешать или запрещать вечеринки Airbnb оставляла за владельцем недвижимости. В конце 2019 года, после нескольких инцидентов, компания начала запрещать открытые вечеринки.

В период пандемии в 2020 году случаи аренды жилья для проведения праздников участились, поскольку бары и клубы закрылись. Это обеспокоило компанию в связи с высоким риском распространения коронавируса. В августе 2020 года Airbnb ввела временный запрет на вечеринки и мероприятия и ограничило возможное число гостей до 16 человек.

"Со временем запрет на вечеринки стал больше чем санитарной мерой. Это превратилось в ключевое правило сообщества для защиты хозяев жилья и их соседей, - заявила Airbnb 28 июня. - Теперь пришло время для официального закрепления этого правила".

В компании, однако, отмечают, что она может сделать исключения из нового правила для некоторых видов праздников.

С начала 2022 года котировки Airbnb упали на 40%.