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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Власти Шанхая раздадут жителям купоны на 1 млрд юаней для стимулирования потребления

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Власти Шанхая планируют выдать жителям города купоны на онлайн-покупки на общую сумму 1 млрд юаней ($147,3 млн), чтобы простимулировать потребительские расходы, сообщило в среду агентство "Синьхуа".

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Заявку на купоны могут подать все жители Шанхая старше 18 лет. Купоны будут выдаваться тремя партиями с конца августа по ноябрь, их можно будет потратить в платежных сервисах Alipay и WeChat Pay, а также в платежной системе Union Pay на оплату еды, розничных товаров, развлечений и туристических услуг.

Валовый региональный продукт Шанхая во втором квартале рухнул на 13,7% в годовом выражении из-за жестких мер, призванных сдержать распространение коронавируса.

Для восстановления экономики власти города приняли ряд мер, включая субсидии на покупку новых автомобилей на новых источниках энергии (NEV) для стимулирования авторынка. "Синьхуа" сообщает, что вскоре в Шанхае могут анонсировать меры для поддержки продаж бытовой электроники.

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