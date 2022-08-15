В Шанхае задействовали дроны для выявления случаев нарушения антиковидных мер

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти задействовали беспилотники в шанхайском районе Янпу для выявления случаев нарушения мер, призванных сдержать распространение коронавируса COVID-19, передает в понедельник South China Mornings Post (SCMP).

Так, местные власти начали запускать беспилотники для инспекций с воздуха, которые включают в себя слежение за магазинами, жилыми кварталами, лесистой местностью, парками и строительными площадками с целью "закрепить результаты кампании предотвращения эпидемий и борьбы с ними" в городе, жизнь которого "вступила в фазу нормализации".

По словам главы одной из районных общин Яна Футао, беспилотники в основном задействованы в наблюдении за людьми, которые прибывают в деловые районы, а также за теми, кто стоит в очереди на тестирование на коронавирус.

"Как только станет ясно, что... люди собираются вместе, громкоговоритель на беспилотнике постарается их разогнать", - приводит издание слова Яна Футао.

SCMP пишет, что недавно беспилотники зафиксировали, как покупатель вошел в местный магазин, не отсканировав код здоровья, который является частью шанхайской системы, используемой для регистрации посещений людьми общественных мест. После этого в магазин прибыли местные власти, чтобы напомнить его работникам о правилах.

Несмотря на то, что локдаун в Шанхае прекратился в июне, строгие меры по предотвращению распространения коронавируса остаются в силе. Так, жители должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки на общественном транспорте, а те, кто возвращается из районов повышенного риска в стране, должны уйти на недельный карантин.

Издание напоминает, что в Шанхае во время карантина из-за пандемии COVID-19 муниципальные власти и СМИ заявляли о положительном отношении к беспилотникам, поскольку, по их мнению, они были эффективным инструментом для доставки товаров и предметов первой необходимости.

В Китае использовали беспилотники в рамках борьбы с коронавирусом на протяжении всей пандемии.

За все время пандемии в Китае зафиксировано 232 тыс. случаев заболеваний COVID-19 и 5,2 тыс. смертей.