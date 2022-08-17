Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Вучич заявил, что Сербия не будет размещать у себя иностранные военные базы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сербия не собирается размещать у себя военные базы других государств, в том числе российские, из-за обострения отношений с Косово, и будет придерживаться военного нейтралитета, сообщил в среду президент страны Александр Вучич.

"Сербии не нужны никакие иностранные базы, Сербия - нейтральная страна с военной точки зрения, она хочет сохранить мир. Мы хотим оберегать наше население и наше небо. Так мы и будем действовать в будущем", - сказал Вучич, отвечая на вопрос журналиста о том, побудила ли Сербию эскалация отношений с Косово рассмотреть возможность размещения в стране российской базы.

Он подчеркнул, что Сербия останется нейтральной в военном смысле страной и ни в коем случае не будет стремиться к вхождению в какой-либо блок.

В миреВ ЕС обеспокоены взаимными обвинениями Сербии и Косово в агрессивных планахЧитать подробнее

Накануне официальный представитель главы дипломатии ЕС Набила Массрали заявила, что диалог между Белградом и Приштиной в Брюсселе на этой неделе затронет все вопросы как двусторонних отношений, так и отношений с Евросоюзом, обострение ситуации в начале месяца не будет основной темой.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) предупредила 14 августа, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.

Осложнение ситуации

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия на месяц отложила введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.

Сербия Александр Вучич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Космонавт Артемьев досрочно вернется на МКС из-за разрядки аккумулятора

Военная операция на Украине

В Энергодаре сообщили о задержании двух наводчиков ВСУ на АЭС

Власти Шанхая раздадут жителям купоны на 1 млрд юаней для стимулирования потребления

Эстония собралась запретить въезд россиянам с визами от других стран ЕС

Эстония собралась запретить въезд россиянам с визами от других стран ЕС

Природные пожары уничтожают в два раза больше лесов в мире, чем 20 лет назад

Природные пожары уничтожают в два раза больше лесов в мире, чем 20 лет назад

Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения и вернуть послов

Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения и вернуть послов

Еще четыре судна с продовольствием покинули порты Одессы и Черноморска

Закачка в подземные хранилища газа в Европе упала до минимума из-за жары и засухи

Закачка в подземные хранилища газа в Европе упала до минимума из-за жары и засухи

Что случилось этой ночью: среда, 17 августа

Министры обороны США и Украины обсудили вопросы военной помощи Киеву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });