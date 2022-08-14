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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

В ЕС обеспокоены взаимными обвинениями Сербии и Косово в агрессивных планах

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Высокопоставленные политики Сербии и Косово будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к усилению напряженности и, возможно, к насилию в регионе, подчеркивают в Евросоюзе.

"Недавнее усиление подстрекательской риторики между официальными лицами Косово и Сербии, в частности, заявления о войне и конфликте на Западных Балканах, вызывает серьезную обеспокоенность", - заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Обе стороны должны немедленно положить конец взаимным враждебным действиям и опасным заявлениям и действовать ответственно", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что "все открытые вопросы будут решаться в рамках диалога о нормализации отношений между Косово и Сербией при содействии ЕС".

Евросоюз ожидает, что лидеры сторон обсудят данные сложные темы в ходе следующей встречи созываемого главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем диалога на высшем уровне между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти 18 августа в Брюсселе, сообщил представитель ЕВС.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохии отложила на месяц введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных планах.

Евросоюз ЕС Косово Сербия
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