Космонавт Артемьев досрочно вернется на МКС из-за разрядки аккумулятора

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Во время работ в открытом космосе у космонавта Олега Артемьева упал заряд аккумулятора скафандра, наземные специалисты решили вернуть его на борт МКС досрочно для подзарядки батареи, следует из трансляции "Роскосмоса".

"Олег, немедленно уходить в люк и становиться на фал станции", - сказал Артемьеву руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

На Земле также выразили обеспокоенность тем, что с падением заряда аккумулятора может пропасть связь с космонавтом, поэтому было принято решение вернуть Артемьева в шлюзовую камеру модуля "Поиск".

Космонавт Денис Матвеев, работающий с Артемьевым в открытом космосе, продолжает работу в открытом космосе, следует из трансляции.

"Ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами. Здоровью космонавта ситуация не угрожает, - сообщила вскоре пресс-служба "Роскосмоса".

Артемьев и Матвеев в 16:53 по московскому времени в среду открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы заняться интеграцией европейского манипулятора ERA в состав станции. Предполагалось, что в открытом космосе они будут работать 6 часов 44 минуты. Выход из модуля состоялся с более чем 30-минутным опозданием.

Для Артемьева это седьмой выход, для Матвеева - третий. Предыдущий выход в открытый космос состоялся 21 июля.