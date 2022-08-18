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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 593 млн

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 593 277 377, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 445 400 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

В РоссииВ РФ впервые с 20-х чисел марта выявили более 33 тыс. заболевших COVID за суткиВ РФ впервые с 20-х чисел марта выявили более 33 тыс. заболевших COVID за суткиЧитать подробнее

США - 93 278 036 и 1 039 026.

Индия - 44 298 864 и 527 206.

Бразилия - 34 223 207 и 682 010.

Франция - 34 491 381 и 154 375.

Германия - 31 725 160 и 146 214.

Великобритания - 23 675 470 и 187 730.

Италия - 21 554 626 и 174 300.

Южная Корея - 21 861 296 и 25 813.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 829,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 161, во Франции - 2 338, в Германии - 1 733, в Великобритании - 2 725, в Италия - 2 892, в Южной Корее - 503. Сведения по США отсутствуют.

Хроника 09 января 2020 года – 18 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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