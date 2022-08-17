В РФ впервые с 20-х чисел марта выявили более 33 тыс. заболевших COVID за сутки

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 20-х чисел марта превысил 33,1 тыс. случаев, госпитализированы более 3,1 тыс. человек, скончались 63 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"По состоянию на 17 августа в РФ выявлено 33 106 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 167 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах Российской Федерации, снижение произошло в 42 регионах. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 63 человека, накануне штаб сообщал о 59 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 23 909 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось сразу на 9 197.

Похожие показатели фиксировались в период 17-20 марта, но тогда заболеваемость шла на спад, сейчас же фиксируется подъем, но роста госпитализаций не происходит.

"Выздоровели за сутки 22 680 человек, или на 10,2% больше в сравнении с 16 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 961 246 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 300 умерших и 18 194 750 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет. Между тем 16 августа ведомство заявило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию, чтобы не заболеть.