Жертвами взрыва в кабульской мечети стали два десятка человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва в среду вечером в мечети в кабульском районе Хайрхана погиб 21 человек, сообщило контролирующее Афганистан движение "Талибан" (организация признана в России террористической и запрещена), передает информационное агентство Aamaj News.

Еще 23 человека были ранены.

17 августа вечером итальянская неправительственная клиника Emergency в Кабуле сообщила, что сразу же после взрыва в мечети к ним поступили 27 пострадавших, в том числе пять детей. СМИ сообщали о десятках погибших и раненных.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.