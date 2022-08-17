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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

В Кабуле произошел взрыв в мечети

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На севере Кабула в района Хайрхана в среду вечером произошел мощный взрыв в мечети, есть погибшие, заявил Amu TV представитель "Талибана" (контролирующее Афганистан движение, признано в России террористическим и запрещено).

Местные и иностранные СМИ сообщают о десятках погибших и раненых. По неподтвержденным данным, убит имам мечети.

Кабульское НКО, которое занимается приемом экстренных больных, сообщило в соцсетях, что к ним поступили 27 пострадавших при этом взрыве, в том числе пять детей.

Кабул Афганистан Хайрхана Талибан
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