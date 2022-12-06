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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

В Мазари-Шарифе при подрыве автомобиля погибли семь нефтяников

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - На севере Афганистана в Мазари-Шарифе при подрыве автомобиля погибли семь сотрудников нефтебазы приграничного с Узбекистаном афганского порта Хайратон, сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на представителя службы безопасности провинции Балх.

По его словам, взрыв произошел в третьей зоне безопасности Мазари-Шарифа, погибли семь сотрудников нефтебазы, еще шестеро были ранены.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

Афганистан Мазари-Шариф Балх Хайратон
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