В Мазари-Шарифе при подрыве автомобиля погибли семь нефтяников

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - На севере Афганистана в Мазари-Шарифе при подрыве автомобиля погибли семь сотрудников нефтебазы приграничного с Узбекистаном афганского порта Хайратон, сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на представителя службы безопасности провинции Балх.

По его словам, взрыв произошел в третьей зоне безопасности Мазари-Шарифа, погибли семь сотрудников нефтебазы, еще шестеро были ранены.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.