Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Япония и Китай договорились продолжать диалог, несмотря на проблему Тайваня

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Советник по нацбезопасности Японии Такэо Акиба и глава канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ян Цзечи на переговорах в среду договорились, что Токио и Пекину нельзя прерывать контакты, несмотря на рост напряженности вокруг Тайваня.

"Советник по нацбезопасности Японии и его китайский коллега на переговорах согласились с тем, что странам, несмотря на возросшую напряженность из-за Тайваня, нужно продолжать диалог для выстраивания конструктивных и стабильных двусторонних отношений, сообщили в четверг в правительствах обеих стран", - передает Kyodo.

По данным агентства, переговоры в китайском городе Тяньцзинь продолжались семь часов. При этом, по словам неназванного представителя японского правительства, Акиба выразил протест Яну Цзечи в связи с военными маневрами КНР в районе Тайваня.

В свою очередь, как заявили в Пекине, Ян Цзэчи подчеркнул, что вопрос острова Тайвань, являющегося неотъемлемой частью Китая, касается основ японо-китайских отношений.

После визита Пелоси на Тайвань

Ранее в августе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань. В ответ Пекин начал военные учения близ острова.

Позднее стало известно, что баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии. Ракеты упали к юго-западу от острова Хатэрума в архипелаге Рюкю, относящегося к японской префектуре Окинава.

В то же время в МИД КНР отмечали, что Пекин не признает размеченную Токио исключительную экономическую зону, и что Китаю и Японии еще только предстоит установить морские границы в этом регионе.

Также после совместного заявления стран G7 о ситуации вокруг Тайваня Пекин отменил встречу глав МИД Китая и Японии, намеченную на 4 августа в Камбодже.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Япония Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уровень воды в Рейне поднимется в выходные

Уровень воды в Рейне поднимется в выходные

Отстыковку грузовика Cargo Dragon от МКС перенесли на 19 августа

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября

Российские космонавты выйдут в открытый космос 2 сентября

В Финляндии проверят данные о возможном нарушении самолетами РФ воздушной границы

Движение поездов в Британии почти остановилось из-за забастовки железнодорожников

В Финляндии разгорелся скандал вокруг участия премьера Санны Марин в вечеринке с алкоголем

В Финляндии разгорелся скандал вокруг участия премьера Санны Марин в вечеринке с алкоголем

Резкий рост цитируемости российских СМИ за рубежом зафиксирован с начала СВО

Резкий рост цитируемости российских СМИ за рубежом зафиксирован с начала СВО
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что Украина при участии США планирует вызвать аварию на ЗАЭС

Приостановлено движение фур через российско-эстонскую границу в Ленобласти

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о готовящемся Киевом 19 августа ударе по Запорожской АЭС

Минобороны РФ заявило о готовящемся Киевом 19 августа ударе по Запорожской АЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });