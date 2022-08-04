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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В Токио заявили о попадании китайских ракет в исключительную экономическую зону Японии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии, власти страны выразили протест китайскому правительству, сообщает в четверг агентство Kyodo со ссылкой на японские власти.

"Это серьезный вопрос, который затрагивает национальную безопасность нашей страны и людей", - заявил министр обороны Японии Нобуо Киси. Он отметил, что это первый раз, когда китайские баллистические ракеты оказались в этих водах.

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В общей сложности, как утверждает японская сторона, пять ракет, выпущенных Китаем, попали в исключительную экономическую зону Японии.

Ранее в четверг глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с китайскими военными учениями, которые проходят в Тайваньском проливе. В данный момент он находится на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Камбодже.

После визита Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вечером во вторник. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Китай Япония
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