Китайская армия начала масштабные военные учения вокруг Тайваня

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала военные учения близ Тайваня на фоне визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает китайское англоязычное издание Global Times.

Ожидается, что военные учения КНР пройдут в море и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань. Представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии Ши И заявил, что в Тайваньском проливе проведут боевые стрельбы на дальние дистанции, а к востоку от острова - испытательные пуски обычных ракет. Отмечается, что в учении задействованы истребители-невидимки Чэнду J-20.

Global Times пишет, что "боевая стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе, скорее всего, будет включать реактивные системы залпового огня большой дальности, которые могут поражать цели на Тайване прямо с материка".

Ранее во вторник заместитель главы МИД КНР Се Фэн вызвал американского посла Николаса Бернса, выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань.

Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом в четверг на прошлой неделе заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.