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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Китайская армия начала масштабные военные учения вокруг Тайваня

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала военные учения близ Тайваня на фоне визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает китайское англоязычное издание Global Times.

В миреСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на ТайваньСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на ТайваньЧитать подробнее

Ожидается, что военные учения КНР пройдут в море и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань. Представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии Ши И заявил, что в Тайваньском проливе проведут боевые стрельбы на дальние дистанции, а к востоку от острова - испытательные пуски обычных ракет. Отмечается, что в учении задействованы истребители-невидимки Чэнду J-20.

Global Times пишет, что "боевая стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе, скорее всего, будет включать реактивные системы залпового огня большой дальности, которые могут поражать цели на Тайване прямо с материка".

Ранее во вторник заместитель главы МИД КНР Се Фэн вызвал американского посла Николаса Бернса, выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань.

Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом в четверг на прошлой неделе заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу - твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

США Китай Тайвань Нэнси Пелоси
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