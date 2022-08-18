Четыре мирных жителя ДНР погибли за сутки в результате обстрелов ВСУ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей погибли, еще 23 пострадали в результате обстрелов территории ДНР с начала суток четверга. Такие данные приводит штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате сегодняшних обстрелов ВСУ в ДНР 4 мирных жителя погибли и еще 23 человека получили ранения", - сообщили в штабе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против РФ масштабные санкции.