В ДНР сообщили о гибели девяти человек за сутки в результате обстрелов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Девять мирных жителей погибли и ещё шесть пострадали в результате боевых действий в ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 8:00 15 августа до 8:00 16 августа, в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР погибли девять человек и еще шесть мирных жителей получили ранения, из них один подорвался на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении, распространённом штабом терробороны ДНР во вторник.