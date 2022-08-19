В Эстонии решили перенести 22 могилы советских солдат

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Комиссия министерства обороны Эстонии по воинским захоронениям приняла решение перенести 22 могилы советских солдат.

В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает комиссия министерства обороны по воинским захоронениям. Перезахоронением занимается Эстонский военный музей, сообщил в пятницу портал ERR.

"Могилы в неподходящих местах - это, прежде всего, могилы, которые находятся в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах. Те места, где люди перемещаются, и где нецелесообразно захоронение человеческих останков вне кладбищ", - пояснил директор Эстонского военного музея Хеллар Лилл.

Ожидается вскрытие 17 военных захоронений, их список все еще растет. Самое большое находится на кладбище Раади в городе Тарту, отметил Лилл.

Предполагается, что в братской могиле в Раади может быть около 250 захороненных. Они будут перезахоронены осенью, вместе с останками перенесут и памятник.

По словам Лилла, перезахоронения может занять годы, "до конца года планируется заменить надгробия с оккупационной символикой на нейтральные". Для этого комиссия до конца августа создаст проект нейтрального надгробия.

Советник Государственной канцелярии по стратегическим коммуникациям Прийт Тальв сообщил, что на данный момент комиссия нанесла на карту 200 памятников с символикой "оккупационной власти", большинство из них связаны с могилами.

Правительство Эстонии на заседании 4 августа приняло решение убрать из публичного пространства все советские памятники, а расположенные в нем могилы перезахоронить.