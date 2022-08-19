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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе

В Китае выпущено первое в году общенациональное предупреждение о засухе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти КНР опубликовали первое в 2022 году предупреждение на национальном уровне об угрозе засухи на фоне масштабных лесных пожаров и появления угрозы урожаю, сообщает Channel News Asia.

18 августа в Китае ввели "желтый" уровень погодной опасности, "желтый уровень" отстоит на два уровня от максимальной угрозы.

На протяжении нескольких недель аномальная жара наблюдалась вдоль течения самой длинной реке Азии Янцзы - от провинции Сычуань на юго-западе до Шанхая в дельте реки.

Озеро Поянху в провинции Цзянси на правом берегу реки Янцзы высохло до четверти от своего нормального размера для этого времени года.

Также высохли около 66 рек в 34 округах муниципалитета Чунцин.

15 августа в Ухане - ключевой точке слежения за Янцзы - специалисты зафиксировали уровень реки на отметке в 17,54 м, то есть на шесть метров ниже, чем средние показатели за предыдущие годы. Также речь идет о самом низком уровне воды в реке с момента начала записи таких данных - с 1865 года.

Специалисты полагают, что причиной этого явления стал малый объем осадков в долине реки, малый приток вод в ее верховьях, высокие температуры, ускоряющие испарение воды. При этом Янцзы протекает через регион КНР, где проживает порядка трети населения страны.

Высокие температуры держатся на юге Китая с июля. Одновременно с тем, многие страны Европы, включая Британию, Францию, ФРГ и Испанию, также переживают аномальную жару и засуху.

Китай Янцзы Сычуань Шанхай Цзянси Чунцин Юхань
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