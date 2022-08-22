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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

ЕС намерен проводить подготовку украинских солдат в одной из соседних с Украиной стран

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ЕС намерен разместить миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране, сообщил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в испанском городе Сантандер.

Трансляцию пресс-конференции вела Европейская внешнеполитическая служба.

"Миссия разместится не на Украине, а в соседней стране", - сказал он.

"Многие украинские солдаты уже проходят тренировки, - напомнил Боррель. - Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, и для этого необходимы тренировки".

Украина ЕС Жозеп Боррель
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