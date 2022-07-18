Главы МИД стран ЕС согласовали очередной транш военной помощи для Украины
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел ЕС согласовали новый транш военной помощи Украине, сообщил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.
"Приветствую решение глав МИД ЕС по пятому траншу помощи Украине. Теперь общий объем помощи ЕС, предусматривающей поставки украинским вооруженным силам оружия и снаряжения, достиг 2,5 млрд евро", - написал он в твиттере.
Ранее европейские СМИ сообщали, что нынешний транш составит 500 млн евро.