Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Военная помощь, которую ЕС предоставляет Украине, привела к истощению запасов вооружения в Евросоюзе, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье.

"Истощение запасов, ставшее результатом военной поддержки, которую мы предоставляем Украине - самый очевидный пример наших слабых мест", - написал Боррель.

Глава дипломатии заявил, что странам ЕС необходимы современные совместные вооруженные силы, чтобы союз мог самостоятельно отвечать за свою безопасность. Он призвал страны не просто наращивать расходы на оборону, а делать это согласованно.

В марте ЕС принял решение создать собственный военный потенциал для быстрых действий в случаях кризисов, который союз будет использовать вместе с НАТО или отдельно от этого альянса. При этом тогда Боррель пояснил, что это не означает создание европейской армии: у каждой страны ЕС и дальше будут собственные вооруженные силы.

ЕС Украина Жозеп Боррель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мединский возложил на Украину ответственность за замораживание переговоров с РФ

В МИД Франции оценили в 15-20 лет возможные сроки принятия Украины в ЕС

Президент Польши предложил заключить новое соглашение о добрососедстве с Украиной

Президент Польши предложил заключить новое соглашение о добрососедстве с Украиной
Военная операция на Украине

Парламент Украины продлил на три месяца военное положение

Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

ВОЗ сообщила о более чем 90 случаях оспы обезьян в 12 странах мира

ВОЗ сообщила о более чем 90 случаях оспы обезьян в 12 странах мира

Министры торговли стран АТЭС не смогли принять заявление по итогам встречи

Что случилось этой ночью: 22 мая, воскресенье

Блинкен дал понять, что администрация США не намерена улучшать отношения с РФ

Блинкен дал понять, что администрация США не намерена улучшать отношения с РФ

Украина займет одно из первых мест в повестке Давосского форума

Украина займет одно из первых мест в повестке Давосского форума