Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Военная помощь, которую ЕС предоставляет Украине, привела к истощению запасов вооружения в Евросоюзе, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье.

"Истощение запасов, ставшее результатом военной поддержки, которую мы предоставляем Украине - самый очевидный пример наших слабых мест", - написал Боррель.

Глава дипломатии заявил, что странам ЕС необходимы современные совместные вооруженные силы, чтобы союз мог самостоятельно отвечать за свою безопасность. Он призвал страны не просто наращивать расходы на оборону, а делать это согласованно.

В марте ЕС принял решение создать собственный военный потенциал для быстрых действий в случаях кризисов, который союз будет использовать вместе с НАТО или отдельно от этого альянса. При этом тогда Боррель пояснил, что это не означает создание европейской армии: у каждой страны ЕС и дальше будут собственные вооруженные силы.