Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Госдеп США осудил убийство Дарьи Дугиной

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон категорически осуждает нападения на гражданских лиц во всем мире, в том числе это касается убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил в понедельник в ходе брифинга представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы категорически осуждаем нападения на гражданских лиц. Мы осуждаем нападения на гражданских лиц, будь то Киев, Буча, Харьков, Краматорск, Мариуполь или Москва. Это касается всех мест на земле", - сказал он, отвечая на вопрос, какова реакция Госдепартамента на гибель Дугиной.

Он добавил, что Украина отрицает какую-либо причастность к нападению на российскую журналистку.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

Дарья Дугина Нед Прайс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Росатом" подал иски на $3 млрд после разрыва контракта на строительство АЭС в Финляндии

Что произошло за день: понедельник, 22 августа

Эрдоган назвал целью Турции организацию встречи Зеленского и Путина

Эрдоган назвал целью Турции организацию встречи Зеленского и Путина

"Газпром" согласился подождать аванса от Молдавии до 1 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Убийство Дарьи Дугиной

В Эстонии заявили, что не получали от РФ запроса по поводу возможной убийцы Дарьи Дугиной

Власти Запорожья заявили об одном погибшем в результате обстрела ВСУ в районе ТЭС

Власти Запорожья заявили об одном погибшем в результате обстрела ВСУ в районе ТЭС

Китай в марте-июле импортировал из РФ энергоресурсов на $35 млрд

Финская Fennovoima потребовала взыскать с "Росатома" около 2 млрд евро

Новая Зеландия намерена ввести санкции против 48 чиновников РФ и одной структуры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });