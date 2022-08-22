Госдеп США осудил убийство Дарьи Дугиной

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон категорически осуждает нападения на гражданских лиц во всем мире, в том числе это касается убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил в понедельник в ходе брифинга представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы категорически осуждаем нападения на гражданских лиц. Мы осуждаем нападения на гражданских лиц, будь то Киев, Буча, Харьков, Краматорск, Мариуполь или Москва. Это касается всех мест на земле", - сказал он, отвечая на вопрос, какова реакция Госдепартамента на гибель Дугиной.

Он добавил, что Украина отрицает какую-либо причастность к нападению на российскую журналистку.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.