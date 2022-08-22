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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Журналистка Дугина удостоена ордена Мужества посмертно

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной, сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну - корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба.

Ранее Путин в телеграмме соболезнований охарактеризовал убийство журналистки Дугиной как "подлое, жестокое преступление".

Автомобиль Дугиной, которая является дочерью общественного деятеля Александра Дугина, был взорван вечером в субботу в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

В понедельник ФСБ объявила о раскрытии убийства журналистки Дугиной, обвинив в преступлении спецслужбы Украины. "Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р.", - сообщили в ФСБ. Там отметили, что в день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

Хроника 21 – 22 августа 2022 годаУбийство Дарьи Дугиной
Дарья Дугина
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