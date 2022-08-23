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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

КТК хочет сдвинуть график отгрузки для обследования третьего нефтеналивного причала

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) рассчитывает сдвинуть график отгрузок нефти, чтобы провести обследование единственного действующего выносного причального устройства (ВПУ) на наличие повреждений до 26 августа, сообщили "Интерфаксу" в КТК.

Как заявил представитель консорциума, "ВПУ-3 в настоящее время работает в интенсивном режиме, выполняя довольно плотный график отгрузки нефти", а компании "необходимо найти окно" для водолазного обследования. "Сейчас перерывы в отгрузке есть только ночью, когда водолазные работы невозможны. Мы ведем диалог с грузоотправителями для того, чтобы сдвинуть танкерные позиции и сформировать дневное окно для водолазных спусков. Надеемся, что обследование будет проведено до 26 августа включительно", - сказал собеседник агентства.

КТК отмечает, что единственное действующее выносное причальное устройство - ВПУ-3 - сможет обеспечить погрузку до 3,5 млн тонн нефти в месяц. Это чуть больше половины максимальной зафиксированной месячной отгрузки КТК - 6,4 млн тонн в марте 2020 года.

Что касается остановленных в августе из-за повреждений танков плавучести ВПУ-1 и ВПУ-2, КТК отмечает, что замена каждого агрегата займет месяц при условии полной готовности к началу работ - заключенном договоре с подрядчиком, мобилизации и присутствии на месте работ необходимых сил и средств. Вместе с тем, представитель компании подчеркнул, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от объективных обстоятельств, в том числе из-за погодных условий.

Сейчас консорциум проводит предквалификационный отбор подрядчика на основании сформированного технического задания, в нем участвуют как российские, так и зарубежные компании.

КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ в результате шторма в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК
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