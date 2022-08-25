КТК признал годным к дальнейшей эксплуатации единственный действующий причал

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) провел обследование единственного действующего выносного причального устройства (ВПУ) и признал его годным к дальнейшей эксплуатации, сообщает КТК.

Как говорится в сообщении консорциума, "благодаря эффективному взаимодействию КТК и грузоотправителей был сформирован временной промежуток между танкерными позициями в светлое время суток", что позволило водолазам 24 августа обследовать танк плавучести ВПУ-3. "По результатам обследования конструкция танка плавучести ВПУ-3 признана годной к дальнейшей эксплуатации без ограничений, что позволит выполнять текущие заявки грузоотправителей нефти", - заявили в компании.

Отмечается, что КТК проводит промывку грузовой системы ВПУ-1 для подготовки к последующей замене поврежденного танка плавучести. Предквалификационный отбор подрядчиков для этих работ практически завершен.

Ранее сообщалось, что КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. В условиях полной готовности к проведению работ и походящей погоды замена каждого агрегата займет месяц, отмечали в КТК.

Единственный действующий агрегат - ВПУ-3 - сможет обеспечить погрузку до 3,5 млн тонн нефти в месяц. Это чуть больше половины максимальной зафиксированной месячной отгрузки КТК - 6,4 млн тонн в марте 2020 года.

КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ в результате шторма в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.