Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию на Украине и вокруг Запорожской АЭС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и его французская коллега Катрин Колонна провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине и вокруг Запорожской АЭС, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Разговор Лаврова и министра Европы и иностранных дел Франции состоялся во вторник по инициативе французской стороны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В свете состоявшегося 19 августа телефонного разговора президентов России и Франции главы внешнеполитических ведомств детально обменялись мнениями по ситуации на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в отношении проводимой специальной военной операции", - сообщили на Смоленской площади.

Собеседники подробно обсудили обстановку вокруг Запорожской АЭС и имеющиеся возможности для организации посещения станции миссией МАГАТЭ, отметили в МИД России.

Также министры обменялись мнениями по проблематике двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении.

Ранее во вторник во французском МИД сообщили, что глава МИД Франции обсудила с Лавровым условия направления на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ.

"Этот разговор, последовавший за недавними контактами президента республики с президентом Украины (17 августа) и с президентом РФ (19 августа), касался условий направления экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

В нем указывается на то, что Колонна подчеркнула риски для ядерной безопасности при нынешней обстановке вокруг АЭС.

"Она выразила поддержку Францией быстрого развертывания экспертной миссии МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями его генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины", - сказано в документе.

Также сообщается, что глава МИД Франции приняла к сведению подтверждение принципиального согласия со стороны России по этой позиции, "как и ее обязательство воздерживаться от любых действий, способных угрожать безопасности этой миссии".

Французский министр иностранных дел напомнила о решимости Франции продолжать оказывать поддержку Украине, отмечается в сообщении.