Совет Госдумы 25 августа примет заявление по Запорожской АЭС и направит его в ООН

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совет Госдумы на заседании в четверг намерен принять заявление о недопустимости обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины, которое будет направлено в ООН, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.

"В четверг, 25-го, соберутся руководители фракций с председателем Госдумы, и ориентировочно в 15 (часов - ИФ) соберем Совет думы, на котором будет принято наше жесткое заявление. Мы его адресуем ООН и всем международным парламентским организациям. Это угроза всему человечеству, мир должен знать, кто пытается поджечь ядерный фитиль", - сказал Миронов журналистам в понедельник.

Он отметил, что это решение принято в понедельник на совещании руководителей фракции с председателем Госдумы, где обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. "Мы уверены, что то, что делает Украина и режим Зеленского, абсолютно недопустимо. Попытка целенаправленно стрелять по хранилищу радиоактивных отходов - это реальное преступление против человечества", - подчеркнул Миронов.