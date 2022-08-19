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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Путин и Макрон провели телефонный разговор

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие".

"Владимир Путин также напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где в результате ракетного удара ВСУ погибло большое количество содержавшихся там украинских военнопленных", - говорится в сообщении.

Президент РФ сообщил французскому коллеге о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

"Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности", - сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты России и Франции условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам.

Владимир Путин Эммануэль Макрон
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