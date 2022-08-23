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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

В ООН готовы оказать поддержку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Организация Объединенных Наций (ООН) обладает необходимыми ресурсами на Украине, чтобы оказать поддержку миссии МАГАТЭ в случае ее отправки на Запорожскую АЭС, заявила во вторник замгенсека ООН Розмари Дикарло.

"Находясь в контакте с МАГАТЭ, мы, со своей стороны, рассчитали, что обладаем логистическими и иными возможностями на Украине, чтобы оказать поддержку любой следующей через Киев миссии МАГАТЭ на эту АЭС", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

Дикарло добавила, что это будет возможно "при условии, что Россия и Украина будут на это согласны".

Замгенсека ООН напомнила, что в МАГАТЭ надеются в скором времени договориться о визите миссии на Запорожскую АЭС.

Украина Россия ЗАЭС ООН МАГАТЭ
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