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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

МАГАТЭ ведет переговоры о скорой отправке миссии на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ ведет переговоры о скорой отправке миссии на Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ в пятницу заявили, что тесно взаимодействуют со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС в возможные кратчайшие сроки.

"В свете серьезной ситуации гендиректор вновь заявил о необходимости отправки миссии МАГАТЭ для обеспечения охраны, безопасности и гарантий на объекте на юге Украины. Он сказал, что МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами, чтобы как можно скорее отправить эту миссию", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

В документе подчеркивается, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси сам возглавит эту миссию.

Помимо этого, Гросси приветствовал недавние заявления от Москвы и Киева о поддержке отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Кроме того, глава агентства вновь призвал к сдержанности в районе этого ядерного объекта.

На прошлой неделе Гросси призывал Россию и Украину как можно скорее допустить миссию агентства на Запорожскую АЭС, а также заявлял о готовности возглавить ее.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

МАГАТЭ Украина Запорожская АЭС
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