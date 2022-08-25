В МАГАТЭ планируют отправить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ рассчитывают направить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября, в нее войдут не только инспекторы агентства, но и сотрудники служб безопасности, передает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

"По данным двух дипломатов, знакомых с планами визита, в поездке представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС помимо должностных лиц, ответственных за учет использования ядерных материалов на объекте, примут участие службы безопасности", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что эксперты по безопасности смогут провести экспертизу обстрела объекта, "которую можно будет использовать для привлечения нападавших к ответственности".

По словам собеседников агентства, двухнедельная международная миссия по проверке систем безопасности уже была запланирована еще до начала российской спецоперации на Украине. Отмечается, что инспекции на Запорожской АЭС стали бы первой миссией по оценке ее безопасности за 16 лет.

Со своей стороны, издание The Wall Street Journal (WSJ) также в четверг сообщило, что десятки бывших правительственных чиновников США и экспертов по нераспространению ядерного оружия направили американскому президенту Джо Байдену письмо с просьбой принять меры по скорейшей отправке инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Мы надеемся, что вы немедленно примите меры, чтобы помочь обеспечить визит МАГАТЭ с целью предотвращения потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы", - приводит WSJ выдержки из копии письма, поступившего в распоряжение газеты.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления по видеосвязи на Совбезе ООН призвал Россию и Украину как можно скорее допустить миссию агентства к Запорожской АЭС, заявил о своей готовности возглавить ее.

Гросси подчеркнул, что, только лично осмотрев АЭС, эксперты МАГАТЭ смогут дать максимально точную оценку того, в каком она состоянии.

Кроме того, по его словам, присутствие сотрудников МАГАТЭ на объекте "может оказать стабилизирующее воздействие".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Российская сторона в этом году неоднократно заявляла об обстрелах ЗАЭС и ее инфраструктуры украинскими военными. Удары участились в августе.