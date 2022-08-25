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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

СКЦ дал пяти судам с зерном разрешение на выход из украинских портов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход из украинских портов пяти судам, перевозящих более 85 тысяч тонн зерна и другого продовольствия, сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход пяти судов, перевозящих в общей сложности 85 110 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что судно Ascanios (58 510 тонн кукурузы) отправится в Германию, суда Mohamad Y (11 тысяч тонн пшеницы) и Bellis (6 тысяч тонн сои) - в Израиль. Еще два суда Oris Sofi и Zelek Star доставят в Турцию 5,9 тысяч тонн подсолнечного масла и 3,7 тысячи тонн гороха.

Кроме того, СКЦ в среду завершил досмотр шести следующих в украинские порты судов - Canopus, Helga, Lady Zehma, Melina, Michalis и Sealock, а также трех следующих из Украины - Kubrosli, Maranta, Great Arsena.

"Все они получили разрешение на отплытие", - подчеркивается в сообщении.

Группы инспекторов планируют осмотреть в четверг пять судов, направляющихся в украинские порты - Golden Yara, Irmgard, Simas, Lady Aillar, Queen Sara, и одно отбывающее судно - Kafkametler.

"По состоянию на 24 августа, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных их трех украинских портов, составляет 769 986 тонн", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

СКЦ Украина ООН
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