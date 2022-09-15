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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

ФРГ поставит Украине еще две пусковых установки M270 MLRS и 200 ракет к ним

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Германия передаст Украине еще две универсальные пусковые установки M270 MLRS, которые можно использовать и в качестве реактивных систем залпового огня, сообщает в четверг Handelsblatt со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

Она отметила, что ФРГ также направят Киеву 200 ракет для них и 50 бронетранспортеров Dingo ATF.

Кроме того, отмечает Handelsblatt, Германия завершает реализацию сделки с Грецией, в рамках которой Афины отправят Украине 40 БМП, а взамен получат 40 немецких БМП Marder.

В июне власти ФРГ объявили, что направят Киеву три установки типа M270 MLRS.

Германия Украина
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