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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Херсонские больницы перешли на электрогенераторы из-за массовых отключений

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Резервные источники питания начали подключать в медицинских учреждениях Херсонской области на фоне массовых отключений электроснабжения. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник департамента здравоохранения в составе временной администрации региона Вадим Ильмиев.

"В больницах мы сейчас организовали и перешли на дополнительное питание – на генераторы. Пока обеспечены топливом для генераторов. Дополнительную заявку на топливо мы сейчас подали в администрацию", - сказал он.

Ильмиев добавил, что на время отключения центрального электроснабжения больницы откажутся от оказания плановой медицинской помощи. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме.

Перебои с электроснабжением начались в четверг днем в Херсонской и Запорожской областях. Эту информацию агентству подтвердили в нескольких муниципалитетах регионов. Причины отключений пока неизвестны.

Украина Херсонская область Херсон
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