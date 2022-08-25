В Энергодаре объяснили отключение света в Запорожской области обстрелами ВСУ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Энергодара объяснили отсутствие электроснабжения на подконтрольной РФ территории Запорожской области коротким замыканием из-за пожаров после обстрелов ВСУ.

"Сообщаю, что, по предварительной информации, вследствие массированных обстрелов со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", - сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации со ссылкой на главу города.

В то же время на Запорожской АЭС сработали системы безопасности станции, было произведено переподключение, добавили в пресс-службе.

На место выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии, заявили в администрации.

Перебои с электроснабжением начались в четверг днем в Херсонской и Запорожской областях. Эту информацию агентству подтвердили в нескольких муниципалитетах регионов.