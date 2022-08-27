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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

СКР начал расследование взрыва в Бердянске, при котором погиб замглавы городской ГАИ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России расследует обстоятельства взрыва рядом с оздоровительным центром в Бердянске, где погиб замначальника городской ГАИ, сообщили в ведомстве.

В СК напомнили, что после взрыва от полученных ранений скончался заместитель начальника ГАИ города.

"Помимо этого, в результате обстрела ВФУ посёлка Куйбышево Запорожской области погибли несколько человек. Указанным фактам в рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка, следователи установят круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сообщили в СК.

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В пятницу, 26 августа, рядом с оздоровительным центром в Бердянске на подконтрольной РФ части Запорожской области, произошёл взрыв. Погиб замначальника ГАИ города Александр Колесников. Следствие полагает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более 3 м на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из Мариуполя.

Бердянск Запорожская область СКР
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