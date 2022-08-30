Из украинского порта Южный вышло второе зафрахтованное ООН судно с зерном

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Второй сухогруз, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП), во вторник вышел из украинского порта Южный в рамках стамбульской инициативы по вывозу зерна с Украины, он направляется в Йемен, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Из порта Южный отправился очередной сухогруз с пшеницей, предназначенной для гуманитарной помощи в Йемене. Это вторая морская перевозка продовольственной помощи ВПП с Украины с начала конфликта в феврале", - заявил Дюжаррик на брифинге.

По его данным, на борту судна Karteria 37 тысяч тонн пшеничного зерна. Сухогруз проинспектируют в Турции, где также измельчат зерно в муку, упакуют и вновь погрузят на судно для отправки в Йемен.

Первый зафрахтованный ВПП сухогруз с пшеницей покинул Украину 21 августа и достиг порта назначения в Джибути во вторник днем. Таким образом, судно Brave Commander, на борту которого 23,3 тысячи тонн пшеницы, также является первым сухогрузом, прибывшим в Африку в рамках стамбульских договоренностей.

Эксперты по продовольственной безопасности отмечают, что груза, который перевозит Brave Commander, недостаточно, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Сомали, Кении и Эфиопии, куда поступит зерно с этого судна.

Представители ВПП ООН заявили, что 23 тысяч тонн зерна должно быть достаточно, чтобы прокормить 1,5 млн человек в течение месяца.

Согласно данным ООН, по состоянию на 29 августа с Украины в рамках инициативы по вывозу зерна вышли 55 судов с более 1,28 млн тонн сельскохозяйственного продовольствия. С учетом Karteria, таких сухогрузов уже 56.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.