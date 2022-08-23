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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Более 721 т сельхозпродукции экспортированы из Украины в рамках черноморской зерновой инициативы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход из украинского порта Черноморск судна с более 2 тыс. тонн кукурузы, которое направится в Турцию, сообщает ООН.

"22 августа СКЦ санкционировал движение одного торгового судна Kafkam Etler, которое отправится из Черноморска в Турцию 23 августа с 2437 тоннами кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, "по состоянию на 22 августа, общий тоннаж зерна и продуктов питания, экспортированных их трех украинских портов, составляет 721 449 тонн".

Кроме того, 22 августа СКЦ завершил досмотр трех отбывающих из украинских портов судов - I Maria, Zumrut, Oceans, а также шести прибывающих - Ganga Star, Ashabaltic, Aeolos, Peace M, Anastasia, FPMC B201.

"Все они получили разрешение на отплытие", - подчеркивается в сообщении.

Группы инспекторов планируют осмотреть во вторник три судна, прибывающих в украинские порты - Daytona Dynamic, Eneida, Silver Lady, и три отбывающих судна - Da Liang, Filyoz, Kubrosli Y.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина ООН
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