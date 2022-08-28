Лукашенко планирует посетить сентябрьский саммит ШОС
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.
Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжанм Мина сообщил о подаче Белоруссией заявки на вступление в ШОС в качестве государства-члена, в настоящее время Белоруссия имеет статус государства-наблюдателя при организации. Решение о начале процедуры включения республики в члены ШОС будет принято на Самаркандском саммите, который состоится 15-16 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.