Лукашенко планирует посетить сентябрьский саммит ШОС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжанм Мина сообщил о подаче Белоруссией заявки на вступление в ШОС в качестве государства-члена, в настоящее время Белоруссия имеет статус государства-наблюдателя при организации. Решение о начале процедуры включения республики в члены ШОС будет принято на Самаркандском саммите, который состоится 15-16 сентября.