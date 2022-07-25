Минск рассчитывает на участие "во многих проектах" ШОС после вступления в организацию

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает, что вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) откроет для республики возможность участия "во многих проектах" организации, заявил глава белорусской дипмиссии в КНР Юрий Сенько.

"Это большой рынок, это прекрасные возможности участия во многих проектах, которые сегодня есть в Шанхайской организации сотрудничества. Это абсолютно нормальное явление, что мы полностью подключимся ко всем процессам, которые происходят в ШОС", - сказал он в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"В сентябре в Узбекистане будет одобрена инициатива. Это будет началом всех процедур, которые называются вхождением в Шанхайскую организацию сотрудничества полноценно", - отметил дипломат. Он добавил, что в связи с этим в сентябре стоит ожидать белорусско-китайских переговоров на высшем уровне. "Мы ожидаем это решение. Все идет к тому, что такие переговоры должны состояться, если ничего не помешает. Мы надеемся, что пандемия не будет для этого ограничением", - сказал посол.

В середине июля генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжанм Мина сообщил о подаче Белоруссией заявки на вступление в ШОС в качестве государства-члена. Решение о начале процедуры включения республики в члены ШОС будет принято на Самаркандском саммите в сентябре.

В настоящее время Белоруссия имеет статус государства-наблюдателя при ШОС.